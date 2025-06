‘1° Memorial Massimo Scevola’: torneo di Calcio a 8 a Reggio Calabria

Si accendono i riflettori sul “Memorial Massimo Scevola”, il torneo di calcio a 8 organizzato presso la Scuola Calcio Centro Reggio Junior San Antonio, che si prepara a radunare appassionati, amici e sportivi in un appuntamento dedicato alla memoria e al fair play.

Regolamento e partecipazione

Il torneo si svolgerà secondo il regolamento FIGC. Ogni squadra dovrà essere composta da 14 elementi, con la possibilità di schierare massimo 3 calciatori tesserati in campionati di Eccellenza o superiori. Una formula pensata per garantire equilibrio e spettacolo in campo.

I premi in palio

1° classificato: trofeo + weekend per 14 persone

2° classificato: trofeo + medaglie

Capocannoniere

Miglior portiere

Squadra più elegante

Miglior giocatore del torneo

Un’occasione per mettersi in mostra, ma anche per condividere i valori dello sport e ricordare una figura importante come Massimo Scevola. Ospite d’eccezione il grandissimo Maurizio Poli, ex calciatore della Reggina, legatissimo alla famiglia Scevola.

Quote e iscrizioni

La quota di partecipazione è di 300 euro a squadra, a cui si aggiunge la quota campo. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 giugno. Tantissime le adesioni fino al momento, anche dalla provincia.

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 388.0519602.