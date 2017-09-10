Memorial ‘Pentassuglia’, Viola termina al quarto posto
Seconda sconfitta al Memorial Pentassuglia: Avellino vince 73-65 e c'è l'esordio in precampionato di Lorenzo Caroti
10 Settembre 2017 - 09:57 | di Vincenzo Comi
Termina con un quarto posto ma tanti spunti positivi per il futuro il Memorial “Pentassuglia” della Viola Reggio Calabria. La MetExtra deve arrendersi di fronte ad una delle migliori squadre del campionato italiano come la Sidigas Avellino per 73-65 confermando quanto di buono aveva mostrato nella semifinale contro Brindisi.
Dopo un primo quarto terminato 27- 22, nella Viola si registra il tanto atteso esordio in precampionato di Lorenzo Caroti, alle prese sino ad ora con dei fastidiosi problemi fisici rimediati in Nazionale. Andati al riposo sotto di tredici lunghezze (43-30) i reggini si dimostrano ancora una volta competitivi nonostante la categoria che separa le due squadre.
La mini rimonta riporta a contatto la Met Extra ( 55-50), ma nell’ultimo periodo a far da padrona è la maggiore profondità e fisicità di Avellino. Nel quintetto neroarancio note positive dal duo americano Pacher – Roberts con 14 punti a testa, ma risposte positive da un collettivo in continua crescita
Sidigas Avellino – Viola Reggio Calabria ( 27-22; 43 -30; 55-50)
Sidigas Avellino: Zerini 2, Weels 22, Fitipaldo 10, Abrescia, D’Ercole 2, Leunen 12, Scrubb 14, Morse, Squadra, Sekelja, Rich 8, Parlato 3. Coach: Oldoni Massimiliano
Viola Reggio Calabria: Passera 10, Taflaj 4, Fabi 9, Rossato 4, Benvenuti 10, Pacher 14, Roberts 14, Caroti, Stepanovic. Coach Calvani,Ass. Luise – Motta
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie