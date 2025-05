Primo Memorial ‘Roberto Quartullo’: trionfa il Centro Reggio Junior

Emozioni, sorrisi e tanto sport hanno contraddistinto il 1° Memorial “Roberto Quartullo”, torneo calcistico giovanile dedicato allo storico fondatore del Centro Reggio Junior. Un evento nato per onorare la sua figura e il suo impegno nella crescita dei giovani attraverso lo sport.

Al torneo hanno partecipato le categorie Pulcini delle società: Centro Reggio Junior, Ludos, Pro Pellaro, Mirabella e Ravagnese. A trionfare è stata proprio la squadra di casa, il Centro Reggio Junior, coronando una giornata già speciale con la vittoria del piccolo Roberto, nipote del compianto Roberto Quartullo.

A organizzare l’iniziativa è stato il figlio Pasquale Quartullo, che ha dichiarato con commozione: “Questo Memorial è nato dal cuore, per rendere omaggio non solo a mio padre, ma a tutto ciò che ha costruito in questa città. Ha dedicato la sua vita allo sport e ai ragazzi, credendo che il calcio potesse educare prima ancora che formare atleti. Veder giocare mio figlio in questo torneo e vederlo vincere con la maglia del Centro Reggio Junior è stato il modo più bello per sentirlo ancora con noi. Papà ha lasciato un’eredità che continueremo a portare avanti con orgoglio.”

Il Memorial ha rappresentato un momento di aggregazione per le famiglie, gli appassionati e la comunità sportiva reggina, con l’auspicio che possa diventare un appuntamento fisso nel panorama giovanile locale.