“Mente Tecnica” presenta RiCreAzioni Metropolitane

Giovedì 15 Giugno 2017 alle ore 18.00 presso Palazzo San Giorgio – Reggio Calabria, l’Associazione Mente Tecnica presenterà “RiCreAzioni Metropolitane – Mettiamo in rete la creatività e l’esperienza”.

Durante l’evento interverranno:

Marcantonino Malara, Presidente per la commissione politiche giovanili;

Geologa Laura Russo, Vicepresidente Mente Tecnica;

Prof. Guerino Bovalino, Università Dante Alighieri;

Dott. Samuele Furfaro, FMB Tubes e Macingo;

Ing. Giuseppe Vazzana, Presidente Mente Tecnica;

Modera: Ing. Federica Suraci

Mente Tecnica, associazione di giovani tecnici della Provincia di Reggio Calabria, nasce dall’idea di tre ragazzi calabresi con lo scopo di creare una rete tra le diverse figure professionali quali architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti. Il gruppo è formato da tecnici under45 pronti a sostenersi, a collaborare per crescere insieme e per lavorare a favore della comunità locale. Tante sono le iniziative che l’associazione proporrà all’amministrazione e che presenterà durante l’evento di giovedì pomeriggio.

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