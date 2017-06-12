“Mente Tecnica” presenta RiCreAzioni Metropolitane
L'associazione di giovani tecnici under 45 della provincia di Reggio presenta a Palazzo San Giorgio le proprie idee per mettere in rete creatività ed esperienza
12 Giugno 2017 - 14:52 | di Domenico Suraci
Giovedì 15 Giugno 2017 alle ore 18.00 presso Palazzo San Giorgio – Reggio Calabria, l’Associazione Mente Tecnica presenterà “RiCreAzioni Metropolitane – Mettiamo in rete la creatività e l’esperienza”.
Durante l’evento interverranno:
Marcantonino Malara, Presidente per la commissione politiche giovanili;
Geologa Laura Russo, Vicepresidente Mente Tecnica;
Prof. Guerino Bovalino, Università Dante Alighieri;
Dott. Samuele Furfaro, FMB Tubes e Macingo;
Ing. Giuseppe Vazzana, Presidente Mente Tecnica;
Modera: Ing. Federica Suraci
Mente Tecnica, associazione di giovani tecnici della Provincia di Reggio Calabria, nasce dall’idea di tre ragazzi calabresi con lo scopo di creare una rete tra le diverse figure professionali quali architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti. Il gruppo è formato da tecnici under45 pronti a sostenersi, a collaborare per crescere insieme e per lavorare a favore della comunità locale. Tante sono le iniziative che l’associazione proporrà all’amministrazione e che presenterà durante l’evento di giovedì pomeriggio.
LINK PAGINA ASSOCIAZIONE ED EVENTO
https://www.facebook.com/Mente-Tecnica-854867478042624/?ref=aymt_homepage_panel
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