Pranzo di Natale e Cenone di Capodanno al Pilone by RARE: condividi i momenti speciali con chi ami

Le festività di dicembre sono il momento ideale per stare insieme, per celebrare l’amore, l’amicizia e la famiglia. Il Pilone by Rare è pronto ad accoglierti con calore e raffinatezza, offrendoti due occasioni speciali per trascorrere un Natale ed un Capodanno indimenticabili.

Con una vista mozzafiato sullo Stretto e un’atmosfera che profuma di festa, il Pilone è il luogo perfetto per vivere momenti di convivialità e allegria con le persone che ami.

25 dicembre – Pranzo di Natale: un viaggio tra sapori e tradizione

Il 25 dicembre, il Pilone by Rare offre un pranzo di Natale che va oltre la tradizione, per regalare a te e ai tuoi cari un’esperienza culinaria che celebra la qualità, la raffinatezza e i sapori del territorio.

Gli ospiti potranno gustare un menù pensato per rendere ogni piatto un ricordo da custodire, tra antipasti come polpettina di manzo con maionese alla nduja e tartare di manzo con caprino e nocciola, primi piatti come ravioli di maialino nero di Calabria e riso Carnaroli di Sibari e un secondo di maialino nero con panna acida e olio al basilico.

Il menù prosegue con un dolce che racconta il Natale: semifreddo al pistacchio, cioccolato bianco e gel al lampone, accompagnato da bibite e 1 bottiglia di vino o prosecco ogni 4 persone.

Per i più piccoli, il menu baby pensato appositamente per far vivere anche a loro la magia del Natale.

31 dicembre – Cenone di Capodanno: festeggia l’arrivo del nuovo anno con stile

Il 31 dicembre, il Pilone by Rare è pronto a farti festeggiare l’arrivo del nuovo anno con uno straordinario cenone di Capodanno.

La serata inizia con un entrée di benvenuto che include cozza gratinata al nero di seppia e polpettina di cernia con nduja e caviale di salmone. A seguire, carpaccio di spada affumicato, arancia e avocado e un primo piatto con riso Carnaroli di Sibari con vongole e bottarga di mugine.

Il piatto forte della serata è un astice con melograno e maionese al curry, seguito da un dessert natalizio con panettone caramellato, zeste di arancia e cioccolato fondente di Modica. Anche per il cenone, sono inclusi bibite e 1 bottiglia di vino o prosecco ogni 4 persone.

A rendere la serata ancora più speciale, la musica dal vivo dei Picca Dilli Band con la voce di Kevin Bruzzi e il DJ Set che accompagnerà il dopocena fino a notte fonda, per un Capodanno da ricordare.

Prenota subito il tuo posto al Pilone per le festività

Al Pilone by Rare ogni momento è pensato per far sentire gli ospiti a casa, avvolti da un’atmosfera festosa e accogliente. Non perdere l’opportunità di festeggiare il Natale e il Capodanno in grande stile, circondato da persone speciali e gustando piatti prelibati.

Info e prenotazioni: 3294307912

Pilone by Rare, Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni (RC)