Richieste accolte: da domani il mercato di Palmi ritornerà in via Carbone. Anche se una collocazione temporanea, si ritiene soddisfatto il Direttore di Confcommercio Reggio Calabria, Marisa Lanucara dopo l’incontro di questa mattina a Palazzo San Nicola con il primo cittadino di Palmi e l’assessore alle Attività produttive, Concetta Minasi: «Un faccia a faccia fondamentale per far tirare un sospiro di sollievo agli operatori commerciali in questo particolare momento storico economico. Per la loro disponibilità sentiamo di dover ringraziare oltre al sindaco, Giovanni Barone, i funzionari comunali, il Commissario della Polizia di Stato di Palmi, Francesco Muraca e il Comandante della Polizia municipale Francesco Managò». Con l’ordinanza odierna, la n.25 del 24/03/2017, “Temporanea sospensione della nuova collocazione area mercatale fino all’08/04/2017 per consentire il perfezionamento al Suap dell’iter amministrativo”, il sindaco Barone, firma e accoglie le richieste, con effetto immediato, della F.I.V.A. Confcommercio in merito alla situazione, non più sostenibile, venutasi a creare dopo lo spostamento del mercato del sabato da via Carbone a vie e aree parcheggio delle vicinanze.

Uno spostamento che non è andato giù alla quasi totalità degli ambulanti del settore tradizionale che da settimane hanno incrociato le braccia in segno di protesta verso l’amministrazione. «Oggi lo stesso SUAP – si legge nell’ordinanza – segnala delle criticità di tipo logistico che riguardano in particolare un sito nel quale vi è difficoltà di accesso per alcuni automezzi ed evidenzia contestualmente che l’assegnazione dei posteggi doveva ritenersi provvisoria e sperimentale, dovendo definire e perfezionare l’iter amministrativo finalizzato ad una assegnazione definitiva dei posteggi». Un mancato perfezionamento che ha causato disagi agli operatori commerciali, una settantina, soprattutto economicamente.

E, dopo vari incontri con le Associazioni di categoria e delegazioni di ambulanti, il sindaco assieme alla Polizia locale e alla Polizia di Stato palmese, ha condiviso la scelta di ricollocare, già da domani, l’area mercatale in via Carbone per permettere al SUAP «il perfezionamento dell’iter amministrativo, garantendo contestualmente la fruizione alla cittadinanza del mercato e ai commercianti la possibilità di continuare ad operare, in via temporanea, nella vecchia area mercatale». L’8 aprile, giorno nel quale dovrà essere completato e perfezionato l’iter sotto tutti i profili, il SUAP dovrà essere in grado di procedere al definitivo spostamento del mercato nella nuova area individuata dal Comune.