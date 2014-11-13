Mercoledì 19 il secondo appuntamento con il Caffè letterario “Read to be ready – Leggere per essere pronto!”

Il tema è Il Viaggio/il Sogno: l'associazione Attendiamoci invita gli appassionati di lettura a scambiarsi idee e libri alla Casa dei Giovani

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., che da tredici anni opera nel territorio reggino per la prevenzione del disagio giovanile e la promozione delle risorse personali, organizza, per il secondo anno, un angolo dedicato a coloro che sono appassionati della lettura. Una serata in cui potersi scambiare idee, impressioni, sogni, sorseggiando un buon thè o caffè, perdendosi tra le righe di un affascinante libro. Dopo l’ottima partecipazione al primo, ecco il secondo appuntamento con il Caffè Letterario “Read to be ready – Leggere per essere pronto!” Giorno 19 Novembre 2014 alle ore 19 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” Via Cardinale Portanova, n. 184, sarà dato modo di scambiare esperienze, commenti e idee attraverso la condivisione di un buon libro. Tema dell’incontro: Il Viaggio/il Sogno Testi consigliati: “Notte infinita” di Romano Battaglia; “Viaggio al centro della Terra” di Jules Verne; “Viaggi ed altri viaggi” di Antonio Tabucchi; “Ho sognato di te” di Ben Sherwood; o qualsiasi altro libro che tratti lo stesso tema. Non mancare!

Per info www.attendiamoci.it o telefonare al 320/2591687