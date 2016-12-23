Meritato sold out per un classico della Walt Disney – FOTO

di Anna Biasi – Il cineTeatro Politeama di Gioia Tauro ha aperto le sue porte al musical La bella e la bestia, organizzato e messo in piedi interamente dalla Compagnia dei Talenti, presieduta da Mariacarmela Catalano. Dopo l’ultimo successo di Tutti insieme appassionatamente, la compagnia teatrale gioiese torna con un classico della Walt Disney e registra un meritato sold out.

Uno spettacolo straordinario che parla direttamente al cuore di grandi e piccini dove tanto tempo fa, in un paese lontano lontano, un giovane principe viveva in un castello splendente e dove ogni figlia esalta sempre il suo papà.

Il cast e i personaggi del musical

I ragazzi, tutti autodidatti, hanno dimostrato grinta, passione, originalità ed anche improvvisazione portando in scena il mondo delle emozioni per il teatro. Il corpo di ballo è stato creato ad hoc proprio per la realizzazione del musical. Molto feeling tra tutti i personaggi: la bella Belle (Alessia Scordo), la Bestia con la sua enorme maschera (Giulio Franco), il francesino Lumiere (Teresa Surdo), il risoluto orologio Tockins (Egle Pinto), lo spavaldo Gastone (Giuseppe Catalano), Il piccolo ma bravissimo Le Tont (Domenico Scarfò), le ragazze di Gastone (Isabella Cordopatri e Elisea Maio), la saggia teiera Mrs Bric e il suo figliolo Chicco (Mariacarmela Catalano e Lara Macrì), la sensuale Piumina (Noemi Pinto) l’amabile armadio (Maria Teresa Gioffrè), non il pazzo ma genio Maurice (Andrea Stalteri), il medico (Antonello Di Bianco) e il bellissimo Principe che, purtroppo per la platea, appare solo alla fine (Alex Iannì).

Le musiche e i canti sono stati accompagnati dal prezioso contributo del corpo di ballo formato da Alessia Catalano, Aurora Maiolo, Giorgia Maiolo, Lara Caccamo, Lorenza Barrese, Mariarita Carlino e Martina Speranza.

Lo staff e la regia di Maurizio Pinto

La riuscita di questo spettacolo si deve al lavoro di tutto lo staff, un lavoro di squadra fatto di complicità e finalizzato a rendere il musical accattivante ed emozionante, dove non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore, dove la cosa più importante è imparare ad amare.

Bravissimo è stato il regista Maurizio Pinto che ha diretto la rappresentazione, e fantastici sono stati i costumi di scena, curati nei minimi dettagli, e le scenografie di Raffaele Giovanni Macrì, con l’aiuto di Enzo Gioffrè e Daniele Sarto.

I ringraziamenti finali da parte della Presidente vanno al sindaco e l’amministrazione comunale che ha supportato la compagnia dei Talenti anche moralmente, il Dott. Aldo Borgese per aver curato gli arrangiamenti musicali, alle sarte Rosa De Masi e Concetta Lattari, alle parrucchiere Rosa Borgese e Maria Rosaria Dato, e alle estetiste Francesca Pagliaro e Valeria D’agostino che hanno valorizzato i make up dei personaggi.

L’intervista alla coreografa Teresa Surdo

A fine spettacolo abbiamo intervistato la coreografa Teresa Surdo, che ha anche impersonato magistralmente il simpatico personaggio del candelabro Lumiere: “è stato per me un grande onore occuparmi delle coreografie del musical e poi recitare è diventato un passaggio quasi naturale. È stata una grande responsabilità e in tutto quello che ho fatto ho messo il cuore, guidata molto spesso dalle sensazioni, essendo alla mia prima esperienza come coreografa. Per fortuna, i ragazzi della compagnia mi hanno seguito ed hanno lavorato con impegno e passione Il mio amore per la danza – continua Teresa – inizia da piccolina, all’età di quattro anni. Ho studiato danza classica e moderna per ben quattordici anni e poi ad inizio Università in Farmacia, ho smesso a malincuore perché purtroppo non riuscivo a conciliare i due impegni. La danza rimane sempre la mia più grande passione”.

Congratulazioni all’impegno di tutti, ed oltre all’augurio di buone feste, un augurio più grande va fatto alla compagnia dei Talenti: che possano replicare la fiaba romantica prima nelle zone limitrofe, e poi anche in tutta la Calabria o magari tornare presto in scena con un altro emozionante show.