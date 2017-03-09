Mesma: Adriano Fida al Castello Svevo in mostra
Un'antologia che va dalle prime opere agli ultimi lavori del 2016: a Cosenza in mostra Adriano Fida, con un inedito dedicato a San Francesco di Paola
09 Marzo 2017 - 14:01 | di Federica Geria
Da sabato 11 marzo Adriano Fida torna nella regione che ne ha dato i natali con la personale “Mesma”, una mostra che segue il percorso dell’artista dalle origini sino agli ultimi lavori del 2016.
Le opere in mostra nella Sala delle Armi
Le opere, esposte nella Sala delle Armi del Castello Svevo di Cosenza fino al 2 aprile, raccontano l’antologia di Fida e la propria evoluzione pittorica (dal ciclo delle Nature morte a quello mitologico) sviluppatasi sotto l’influenza storico-culturale della terra natìa, le cui radici risiedono nell’antica Medma, città magnogreca del VI secolo a.C. sulle cui rovine nasce Rosarno.
Fida, tra gli artisti figurativi più apprezzati nel panorama nazionale, ripercorre tecnicamente la strada tracciata dagli antichi Maestri – dai Fiamminghi ai Caravaggisti -, un recupero del passato in chiave contemporanea che è insito nel principio dell’arte, quell’arte del “saper fare” che si evidenzia sin dal concepimento dell’opera: dal trattamento della tela all’impasto dei pigmenti, dalle velature a quel bagliore di luce generato dall’uso magistrale del colore.
San Francesco di Paola, l’ultima opera di Fida
Tra le opere in mostra, anche l’ultimo lavoro dedicato a San Francesco di Paola, per la prima volta esposto al pubblico. La tela, che rievoca la decapitazione di Nicolò Picardi, sarà parte integrante di un grande progetto artistico itinerante dedicato al Santo.
Mostra a cura di Marco Dionisi, presentazione Ferdinando Creta e supervisione scientifica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona
Direzione artistica SEArte, con il supporto di SVEVO srl e BE ALTERNATIVE EVENTI ed il patrocinio del COMUNE DI COSENZA
Programma
CASTELLO SVEVO, COSENZA
11 marzo – 2 aprile 2017
Vernissage sabato 11 marzo
ore 18.30
Giorni e orari mostra
Da martedì a sabato: 9.30-18.00
Domenica e festivi: 10.00-18.00
Chiusura settimanale: lunedì
Castello Svevo
www.castellocosenza.it
via del Castello, Cosenza
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie