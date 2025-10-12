Un tiro, un gol: Messina in vantaggio alla fine del primo tempo

Amaranto sterili e alcune scelte iniziali discutibili

E’ bastato un solo tiro in porta al Messina nel primo tempo per realizzare la rete che al momento consegna ai padroni di casa il vantaggio, grazie a un colpo di testa di Roseti. Amaranto che hanno tenuto per lunghi tratti il possesso della sfera, ma solo in rare occasioni hanno creato qualche opportunità e tra l’altro mai veramente pericolose. Puniti dalla solita palla inattiva. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-0 per i giallorossi. Vedremo se nella seconda cambierà qualcosa. Ma troppo poco per gli amaranto, nonostante l’importanza della partita. Inspiegabile l’esclusione di Edera, si insiste con Mungo nel ruolo di play.