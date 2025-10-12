Un tiro, un gol: Messina in vantaggio alla fine del primo tempo
Amaranto sterili e alcune scelte iniziali discutibili
12 Ottobre 2025 - 15:55 | Redazione
E’ bastato un solo tiro in porta al Messina nel primo tempo per realizzare la rete che al momento consegna ai padroni di casa il vantaggio, grazie a un colpo di testa di Roseti. Amaranto che hanno tenuto per lunghi tratti il possesso della sfera, ma solo in rare occasioni hanno creato qualche opportunità e tra l’altro mai veramente pericolose. Puniti dalla solita palla inattiva. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-0 per i giallorossi. Vedremo se nella seconda cambierà qualcosa. Ma troppo poco per gli amaranto, nonostante l’importanza della partita. Inspiegabile l’esclusione di Edera, si insiste con Mungo nel ruolo di play.