Messina, Romano: ‘La Reggina? La qualità da sola in questi campionati non basta’

Si è consumata una delle più grandi vergogne calcistiche al “San Filippo Franco Scoglio” di Messina con la Reggina che esce sconfitta dal derby contro una compagine che, nonostante sia stata costruita in tutta fretta e compsta da tantissimi giovani, ha mostrato cosa significa combattere, volere a tutti i costi un risultato, saper stare in un campionato come quello di serie D.

La Reggina ha continuato a pensare che i nomi sulle spalle possano determinare i risultati, non facendo tesoro di quanto già accaduto nelle gare precedenti. Ma la sconfitta in un derby può avere ripescussioni pesanti sotto tutti i punti di vista. La felicità di mister Romano ai microfoni di Febea: “Nell’andamento della gara non ci sono stati grandi pericoli per noi, forse fortunati nell’occasione della doppia traversa. La squadra ha fatto una grande gara in un match molto particolare e sentito dai tifosi. Le prestazioni sono figlie della volontà dei calciatori, che si sono staccati dalle vicende societarie, la loro disponibilità ci ha dato la forza per continuare. La Reggina ha storia e c’entra poco con questo campionato, ma si trova dentro e da qualche anno tenta di vincerlo. La squadra ha elementi importanti ma non è facile, a volte la qualità serve poco, piuttosto determinazione e voglia di lottare”.