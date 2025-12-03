Ponte dell’Immacolata: tra le idee per partire, Vanity Fair consiglia anche Reggio

Un riconoscimento inaspettato per Reggio Calabria, che si è guadagnata un posto tra le 13 destinazioni da non perdere per il Ponte dell’Immacolata 2025, secondo Vanity Fair.

Insieme a mete iconiche come Londra e le Canarie, la città dello Stretto si attesta come una delle principali mete turistiche italiane e internazionali per il periodo delle festività natalizie.

Durante la conferenza stampa di presentazione del programma natalizio, che comprende eventi dal 5 dicembre al 6 gennaio, il sindaco Falcomatà ha commentato con orgoglio il riconoscimento:

“Abbiamo visto che, tra le mete turistiche proposte da Vanity Fair per il Ponte dell’Immacolata, c’è proprio Reggio Calabria. Per noi è un motivo di grande soddisfazione, e abbiamo deciso di fare in modo che i turisti che arriveranno in quel periodo possano trovare una città pronta ad accoglierlo, con l’albero di Natale acceso, i mercatini attivi e le luminarie a rendere ancor più belli i ricordi”.

Reggio Calabria: una meta imperdibile per il ponte dell’Immacolata

Vanity Fair ha definito Reggio Calabria una “sorpresa” per chi cerca una meta originale durante il Ponte dell’Immacolata.

“La città, pur essendo meno frequentata di altri capoluoghi italiani, offre una combinazione perfetta di arte, storia e tradizione natalizia. Tra le attrazioni imperdibili, Vanity Fair suggerisce il Museo del Bergamotto, il Museo Archeologico Nazionale con i celebri Bronzi di Riace e la mostra dedicata a Escher al Palazzo della Cultura Pasquino Cupri”.

Una conferma del crescente interesse per il patrimonio culturale di Reggio Calabria e delle sue tradizioni.

Con questo riconoscimento, che vede Reggio Calabria affiancata a destinazioni di grande richiamo internazionale, la città si prepara ad accogliere turisti e visitatori con un cuore aperto e pronto a mostrare tutta la sua bellezza, tra il fascino del passato e la magia delle festività natalizie.