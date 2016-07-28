Metro fantasma: la campagna pubblicitaria della Sony Pictures per promuovere il film ‘Ghostbusters’

Oggi esce in Italia il nuovo film Ghostbusters diretto da Paul Feig.

La pellicola, stavolta,presenta però una novità del tutto sconvolgente: il nuovo team di acchiappafantasmi è,infatti, composto da sole donne.

E la Sony Pictures,per la promozione del film, ha pensato di mettere in scena una vera e propria candid camera: tutto avviene alla metropolitana di Madrid “Alonso Martines“, colpita improvvisamente da un fenomeno paranormale.

Le telecamere della stazione mostrano l’arrivo del convoglio, si sentono i suoni del treno che arriva, dei freni e delle porte che si aprono ma i passeggeri non vedono nessun treno sul binario, addirittura viene annunciato il suo arrivo attraverso i monitor ma del treno nessuna traccia.

Sul web il video è divenuto subito virale: forse anche questo è un modo per incuriosire il pubblico, vista l’ostilità di una parte di fan della saga, che non riescono ad accettare che il film possa essere interpretato da un cast ‘femminile’, reo di essere poco credibile.

In attesa dell’uscita del film, guardiamo assieme il video virale