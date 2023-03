Metrocity al lavoro per il Giro Ciclistico della Città Metropolitana: a Palazzo Alvaro riunione con i Comuni interessati dall'evento sportivo

Già in agenda la presentazione nazionale prevista per il 31 marzo nella Sala Giunta del Coni. Il Delegato Latella: "Attorno all'evento sinergia virtuosa. La Regione ha risposto positivamente al nostro appello. Un grazie ai sindaci…

Proseguono i preparativi e le attività partecipative in vista del ritorno del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria previsto per il prossimo 16 aprile. Lo storico evento sportivo nato nel 1920, dopo un’interruzione di più di un decennio, tornerà a solcare le strade della Città Metropolitana tra meno di un mese.

Dopo la prima presentazione pubblica della scorsa settimana, questa mattina a Palazzo Alvaro il Consigliere metropolitano delegato allo Sport Giovanni Latella ha incontrato i sindaci e gli amministratori dei 23 Comuni del territorio metropolitano interessati dal percorso del Giro. L’obiettivo è la promozione di eventi partecipativi intermedi che punteranno al coinvolgimento della comunità dei cittadini dell’area metropolitana attraverso attività sportive e sociali in preparazione del Giro.

L’incontro è stato anche l’occasione di condividere informazioni utili per gli aspetti organizzativi, anche inerenti la sicurezza, in vista del passaggio del Giro, in particolare presso i centri abitati dei Comuni interessati. Già in programma un prossimo appuntamento previsto per il 31 marzo alle ore 12.00 con la presentazione nazionale del Giro, alla presenza delle massime autorità dello sport italiano, che si terrà a Roma presso la Sala Giunta del Coni al Palazzo H di Piazza Lauro de Bosis.

“Siamo felici della grande attenzione che si sta generando intorno al Giro – ha affermato Latella – un evento sportivo di grande spessore che sarà anche una bella vetrina per il nostro territorio. Quello di legare lo sport alla promozione territoriale è sempre stato uno degli obiettivi della nostra Amministrazione metropolitana, in linea con gli intendimenti e le linee di indirizzo del sindaco Falcomatà”.

“Ci tengo a ringraziare – ha aggiunto il delegato allo Sport – tutti i sindaci e gli amministratori che oggi sono stati presenti all’incontro e che hanno condiviso con noi gli obiettivi di promozione territoriale che stanno dentro, a pieno titolo, l’organizzazione di un evento che ha già suscitato l’attenzione del circuito sportivo nazionale. Non è un caso che anche la Regione Calabria, nella persona del Presidente Occhiuto e della sua Vice Giusy Princi, abbiano aderito all’invito della Città Metropolitana, contribuendo in maniera sostanziale a finanziare l’evento, inserendolo nella programmazione per le celebrazioni del 50esimo anniversario dei Bronzi di Riace. Ancora una volta lo sport ha il merito di unire, di generare sinergie virtuose attorno all’obiettivo comune di promuovere i bellissimi luoghi che saranno attraversati dal Giro”.

“La prossima settimana, insieme ai sindaci facenti funzioni Versace e Brunetti, insieme ai rappresentanti della Regione, dei Comuni, degli Enti e delle autorità sportive che stanno collaborando all’organizzazione del Giro, saremo a Roma al fianco del Presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò per presentare l’evento in un palcoscenico nazionale di tutto rispetto. Segno dell’attenzione crescente verso il lavoro che stiamo producendo e naturalmente verso il nostro territorio, che anche quest’anno sarà protagonista con decine di eventi, non solo sportivi, di straordinaria caratura attrattiva in termini turistici. Sono convinto che il Giro della Città Metropolitana sarà una straordinaria festa dello sport e della nostra identità territoriale metropolitana”.