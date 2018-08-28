Il sindaco di Riace sarà al Cortile degli Ottimati mercoledì sera per parlare di migrazione, accoglienza e del tanto discusso 'modello Riace'

Gli italiani hanno avuto modo di conoscerlo attraverso le notizie di cronaca, ma in pochi hanno avuto modo di sentire la storia direttamente dalla fonte, stiamo parlando di Mimmo Lucano, uno fra i Primi Cittadini più chiacchierati della nostra Penisola.

Osannato a modello, tanto da decidere di fare della sua ‘politica’ un telefilm con Fiorello ed in seguito smentito e quasi ripudiato, la storia del Sindaco di Riace, piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria, è una prova tangibile della forza del Meridione e dei suoi abitanti.

Impossibile non associare a Lucano le parole migrazione ed accoglienza, perché è proprio grazie a questi due fattori che il Sindaco di Riace è stato in grado di far ripartire uno dei tanti paesini calabresi in cui la speranza sembrava aver lasciato il posto alla rassegnazione. Ma come fare a capire fino in fondo il tanto discusso ‘modello Riace‘?

I reggini potranno finalmente incontrare Lucano mercoledì sera alle ore 20.45 presso il Cortile degli Ottimati nell’evento “Incontro con Mimmo Lucano e l’esperienza di Riace – Essere responsabili-tati per aprire futuro”, organizzato da Reggio non tace con la collaborazione delle associazioni di Casa Eutopia – Microdanisma – Mattanza – Gas Oro Verde – CiStof – Orchestra giovanile dello Stretto “V.Leotta”.

CityNow sarà presente all’evento con le sue telecamere ed intervisterà per voi, in esclusiva, il Sindaco di Riace.