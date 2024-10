Vicenda Minasi, Bruni: ‘La doppia carica è una presa in giro per i cittadini’

“In Calabria le cose strane non capitano solo nella Sanità, purtroppo. La vicenda che riguarda l’Assessore Regionale Tilde Minasi, proclamata poi senatrice della Repubblica dal 2 dicembre 2021 suona come l’ennesima presa in giro per la nostra comunità. Ovviamente parliamo di due cariche incompatibili per cui tutti si aspettavano già da tempo che l’onorevole Minasi avesse optato per una delle due”.