Mindfulness & sport: al via la nuova avventura degli snails con la Psicologa Frattima

E’ iniziato il percorso “Mindfulness & sport”: l’iniziativa promossa fortemente dalla dottoressa psicologa Francesca Frattima e accolta con grande piacere dalla nostra società, ha avuto il suo “via”.

Nel primo incontro, la dottoressa Frattima ha introdotto i primi concetti di mindfulness e ha fatto provare ai ragazzi dei primi e semplici esercizi.

Leggi anche

Questo lavoro aiuterà i giovani biancorossi a favorire vari aspetti come:

la gestione dello stress;

l’aumento della concentrazione;

la focalizzazione;

la regolazione delle emozioni negative;

delle emozioni negative; il minore rimuginio.

Queste tecniche aiuteranno i nostri atleti nel superamento degli ostacoli interiori.

La parola mindfulness, in italiano consapevolezza, traduce il termine Vipassana, nome in lingua pali di un’antica tecnica di meditazione buddista. Si tratta di una pratica di rilassamento che sta diventando sempre più diffusa in molti ambiti: da quello clinico a quello aziendale, passando anche per la psicologia dello sport.

Fonte: Lumaka Mini & Basket