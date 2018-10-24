La psicologa dello sport Graziana Oliverio spiega come aiutare chi soffre di depressione e perché fare sport può dare benessere, tra endorfine e cortisolo

Lo sport è da sempre considerato elemento fondante per la crescita fisica, emotiva e sociale dei bambini. Favorisce l’apprendimento delle regole e l’accettazione dell’altro, stimola la regolazione della frustrazione, aiuta la concentrazione, educa alla cooperazione e consente di incrementare sia la propria self-confidence che l’autostima.

Per questo motivo noi di CityNow abbiamo deciso di affidarci ai consigli di un’esperta. Non tutti ne sono a conoscenza ma esiste una vera e propria figura professionale in grado di supportare gli atleti, giovani e meno giovani, nelle loro continue sfide: si tratta dello Psicologo clinico e dello sport.

di Graziana Oliverio – Tutti abbiamo sentito parlare della depressione e magari siamo in grado anche di riconoscerla: ci sentiamo sempre tristi, non abbiamo alcun interesse, siamo sempre stanchi e abbiamo perso l’appetito, siamo molto irritabili e non riusciamo a dormire, alle volte ci sentiamo anche inutili, senza obiettivi o scopi nella vita; ci chiediamo se valiamo a qualcosa, se qualcuno ci vuole davvero bene e iniziamo a pensare che molti ci prendono in giro, che non ci apprezzano davvero per ciò che siamo o che facciamo.

Tutti questi sintomi sono proprio della depressione e se conosciamo qualcuno magari ci siamo chiesti cosa possiamo fare noi per aiutarlo. Sicuramente la prima cosa da fare è inviarlo da uno psicoterapeuta ma non basta; per poter riuscire ad andare oltre questo periodo negativo della vita è fondamentale che tutto il contesto di vita contribuisca al suo miglioramento.

L’importanza del contesto sociale

In ambito psicologico spesso si dice che il vero cambiamento non avviene solo all’interno di uno studio di psicoterapia o di una comunità ma bisogna modificare il contesto sociale all’interno del quale è inserito l’individuo; in caso contrario tutto l’impegno, il sacrificio e la dedizione del soggetto svaniranno appena sarà nuovamente a contatto con le medesime condizioni precedenti.

Questo concetto vale per coloro che intraprendono un percorso in comunità così come per chi soffre di depressione e l’aiuto della famiglia e degli amici è essenziale per poter fronteggiare il problema.

Allora ci chiediamo cosa possiamo fare noi?

Cosa possiamo fare per aiutare

Cerchiamo di non lasciarlo solo, sembra banale ma per quanto la persona dirà di non volere nessuno è necessario che abbia sempre qualcuno vicino che lo stimoli e lo incoraggi;

Dobbiamo fargli sentire che non è inutile ma che ha un valore per le persone che sono intorno a lui. Ogni giorno cerchiamo di evidenziare un suo punto di forza o gli obiettivi di cui ha sempre parlato;

Fatelo uscire di casa così da tenerlo impegnato e lasciare poco spazio ai pensieri;

Date un limite. Cosa vuol dire? Quando la persona depressa capirà che voi volete aiutarlo spesso tenderà a chiamarvi e riempirvi di messaggi per questo bisogna porre dei limiti dell’ora o del numero di telefonate e messaggi che può inviare;

E quando vuole parlare ascoltatelo, ma fatelo seriamente, senza interromperlo o volendo raccontare come avete gestito voi una situazione simile, siamo tutti diversi con una quantità di risorse differenti;

Perché lo sport aiuta contro la depressione

Ma la cosa più utile che potete fare è andare a fare sport; la corsa, la palestra, cardio training sono tutte attività che aiuteranno a ridurre la depressione, per quale ragione? Semplice perché fare sport produce una maggior quantità di endorfine che hanno un effetto benefico sia sul corpo che sulla mente e comporta una diminuzione di cortisolo nel sangue che è un ormone responsabile dello stress e coinvolta nello stato depressivo.

Nello specifico le endorfine sono delle molecole liberate nel cervello simili alla morfina e, attraverso l’attività sportiva e il conseguente rilascio di tali neurotrasmettitori, l’individuo percepisce in quantità minore il dolore, l’ansia appare ridotta e si placano le emozioni negative generando una sensazione di euforia, benessere e leggerezza.

Nessuno dice che sarà facile affrontare la depressione, aiutare l’altro, decidere di uscire di casa e intraprendere un’attività sportiva ma dobbiamo provarci per il nostro benessere e la nostra serenità!