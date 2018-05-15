La Calabria riparte dal Minibasket: si è svolto un nuovo ed importante appuntamento di formazione per gli Istruttori Minibasket di Calabria.

Al PalaMurialdo di Rossano si è tenuto un nuovo clinic di aggiornamento per Istruttori.

Domenica 13 maggio 2018, gli operatori del settore hanno ascoltato con interesse la lazione cestistica del Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio già Consigliere Nazionale del settore in questione per la Federazione del Basket.

La mattina di Rossano ha previsto una lezione dedicata alle categorie Aquilotti e Gazzelle: Lo sviluppo della combinazione motoria con l’utilizzo dei fondamentali con palla come strumenti è l’argomentazione del nuovo appuntamento del minibasket in Calabria.