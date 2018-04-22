Minibasket: tanti sorrisi in arrivo al Pink Day
Il Pink Day Calabria al Centro Sportivo Viola di Reggio coinvolge le piccole 'Libellule' del minibasket, con il tecnico federale Maurizio Cremonini
22 Aprile 2018 - 16:08 | di Eva Curatola
Tanto coinvolgimento con il Minibasket a Reggio Calabria.
E’ ritornato in città il numero uno del minibasket nazionale, il tecnico federale Maurizio Cremonini.
Domenica 22 aprile 2018, presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria è andato in scena il PINK DAY CALABRIA.
La manifestazione è riservata alla categoria “Libellule” (bambine nate nel 2009-2010-2011), iscritte regolarmente ai Centri per l’anno sportivo in corso ha emozionato e coinvolto tante piccole mini cestiste. Durante lo svolgimento delle attività e al termine delle stesse, Maurizio Cremonini ha incontrato gli Istruttori calabresi per la condivisione e le considerazioni riguardo al modello presentato.
Massiccia la partecipazione degli Istruttori di Calabria alla presenza del Presidente della Fip Calabria Paolo Surace e del Consigliere Nazionale Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio.
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