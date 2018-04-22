Tanto coinvolgimento con il Minibasket a Reggio Calabria.

E’ ritornato in città il numero uno del minibasket nazionale, il tecnico federale Maurizio Cremonini.

Domenica 22 aprile 2018, presso il Centro Sportivo Viola di Reggio Calabria è andato in scena il PINK DAY CALABRIA.

La manifestazione è riservata alla categoria “Libellule” (bambine nate nel 2009-2010-2011), iscritte regolarmente ai Centri per l’anno sportivo in corso ha emozionato e coinvolto tante piccole mini cestiste. Durante lo svolgimento delle attività e al termine delle stesse, Maurizio Cremonini ha incontrato gli Istruttori calabresi per la condivisione e le considerazioni riguardo al modello presentato.

Massiccia la partecipazione degli Istruttori di Calabria alla presenza del Presidente della Fip Calabria Paolo Surace e del Consigliere Nazionale Minibasket & Scuola Tonino De Giorgio.