Tajani a Reggio Calabria, Cirillo: ‘Confronto tra istituzioni e imprese per ripartire’

'Da Palazzo Campanella, grazie alla sinergia tra enti e al prezioso supporto di Governo e Regione Calabria, è partito un forte messaggio di resilienza e fiducia', ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale

«Accogliamo oggi, nella Sala Monteleone del Consiglio Regionale, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, evidenziando ancora una volta come questa sia la casa di tutti i calabresi e dell’intera comunità, anche e soprattutto in occasione di eventi di questa rilevanza».

Esordisce così il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione dell’incontro che si è tenuto oggi presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale, evento svoltosi con la partecipazione di imprese e associazioni del mondo produttivo calabrese.

«Ospitare questo momento di confronto, in una fase così delicata segnata dall’emergenza maltempo, ha rappresentato un segnale concreto di attenzione verso il tessuto economico e produttivo della Calabria».

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche i vertici delle agenzie ICE, SIMEST, CDP e SACE, assieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, le associazioni di categoria e numerosi amministratori locali, sono stati illustrati strumenti e opportunità a sostegno delle imprese colpite, in un clima di dialogo diretto tra istituzioni, operatori economici e rappresentanti dei territori.

«Mettere in relazione istituzioni, imprese e organismi di supporto significa creare le condizioni per risposte efficaci e per una ripartenza fondata sulla concretezza», ha proseguito Cirillo. Il Presidente del Consiglio regionale ha quindi sottolineato come «la presenza del Ministro Tajani a Reggio Calabria abbia confermato l’attenzione del Governo nazionale verso la Calabria e verso le difficoltà vissute dalle comunità e dalle imprese, in una fase in cui è fondamentale trasformare l’emergenza in un’occasione di rilancio e fiducia.

L’evento di oggi rappresenta un momento importante per le imprese del nostro territorio, le quali hanno necessità di rialzarsi subito e con vigore dopo i danni ingenti subiti a causa del Ciclone Harry. Da Palazzo Campanella, grazie alla sinergia tra enti e al prezioso supporto di Governo e Regione Calabria, è partito un forte messaggio di resilienza e fiducia», ha concluso Cirillo.