Miss Angeli Bianchi e Miss Mamma 2016: quando Moda fa rima con Solidarietà

di Antonello Diano – Anche quest’anno torna la manifestazione di bellezza per la ricerca di un volto che rappresenti l’Associazione reggina ANGELI BIANCHI ONLUS, che dal 2010 si occupa di solidarietà a 360°, portando avanti progetti importanti come UN ANGELO IN CORSIA (diretto dalla progettista avv. Katia Tripodi), che li vede impegnati presso il reparto di chirurgia pediatrica del policlinico reggino “Madonna della Consolazione” (reparto diretto dal primario dott. Mariano Barbalace e da un grandissimo staff) ed il progetto UN ANGELO TRA VOI, che vede impegnata l’associazione ad aiutare famiglie in difficoltà, persone vittime di violenza, clochard, orfani, ragazze madri, diversamente abili).

Il concorso Miss Angeli Bianchi

Col concorso MISS ANGELI BIANCHI, l’ideatore e presidente della onlus, Maurizio Albanese, insieme alla direttrice artistica Marilena Panetta, vogliono avvicinare il mondo del volontariato a quello della moda, creando un’opportunità in più per sensibilizzare all’aiuto ed al sostegno di chi è meno fortunato di noi. Quest’anno, visto il grande afflusso, ci saranno due semifinali, in data 27 e 28 febbraio alle ore 17:00 presso la suggestiva villa La Vecchia Torre in località Macellari di Pellaro, e la finalissima del 13 marzo presso il suggestivo e centrale Grand Hotel Excelsior. Durante la finalissima verrà eletta Miss Mamma Angeli Bianchi 2016, il tutto accompagnato dalla presenza di grandi ospiti come la cantante Angela Filocamo e il carismatico showman reggino Pasquale Caprì.

I tre eventi, oltre a portare avanti il progetto LA MODA PER LA SOLIDARIETÀ, ideato dall’Associazione Angeli Bianchi Onlus, ha l’intento anche di raccogliere fondi, con una donazione all’ingresso, per i progetti solidali della stessa associazione: “con un pizzico di amarezza – dichiara il presidente – ci ritroviamo da un periodo lungo, senza l’aiuto delle istituzioni locali, che spesso, se non sempre, ignorano le nostre richieste di aiuto e progetti regolarmente protocollati, ma noi non demordiamo, sperando che queste nuove giunte, comunali e regionali, insieme al presidente provinciale (che ringraziamo per il suo operato di questi anni) possano dare una svolta, uniti anche all’opposizione, per risalire la china, perchè solo uniti si può realizzare qualsiasi sogno ed impresa. Ringrazio tutti i miei volontari, il direttivo, la progettista e direttrice artistica per il grande impegno e sacrifici che svolgono per andare avanti, insieme a tutto lo staff del policlinico, ai sostenitori/donatori, e per quest’occasione tutti gli sponsor.

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Anche quest’anno sarà presente il premiato e partnership del colosso della moda italiana ed internazionale, Franco Battaglia, carismatico hair stylist e agente di moda e bellezza con la New Faces, un grande reggino affermatosi nel mondo, ma rimasto sempre attaccato alla nostra amata Terra. L’Associazione Angeli Bianchi Onlus esiste per ricordare a tutto il mondo la gioia di aiutare chi vive nel buio della solitudine, sofferenza e maltrattamento.