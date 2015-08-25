Mm Fest 2015: la festa culturale di Mmasciata.it in Calabria

Un week end di incontri culturali che ritorna come un rito, quello che avviene nel centro storico di San Pietro in Guarano sul finire dell’estate. Si chiama Mm Fest e non è altro che l’incontrarsi “offline” della comunità critica che dà vita a Mmasciata.it, sito indipendente di informazione vincitore del Calabria Web Award 2015. Sabato 29 e domenica 30 agosto l’edizione 2015 e, come tradizione vuole, si parte con l’innovazione.

Alle 18 Michele Presta intervista i protagonisti di Giovani&Futuro Comune, un progetto per start up di giovanissimi messo in piedi da Anna Laura Orrico e dall’associazione di formazione e promozione sociale Goodwill, che grazie al finanziamento della Fondazione Vodafone si sta occupando di rilancio e riqualificazione di beni materiali e immateriali della Calabria.

Alle 19 sarà il giornalista Santino Cundari a conversare con Francesca Veltri, ricercatrice di Scienze Politiche e fresca vincitrice dell’ambito premio Giara d’argento con l’inedito romanzo “Edipo a Berlino”, che verrà pubblicato dai tipi della Rai e si preannuncia come un successo. Alle 21 verrà proiettato “Fora da Copa”, documentario del giornalista Ivan “Grozny” Compasso girato in Brasile durante i Mondiali di calcio.

Con l’autore e i giornalisti Francesco Veltri e Alfonso Bombini ne discuterà Francesco Vigna. L’indomani l’inviato padovano racconterà al pubblico i retroscena delle sue ultime inchieste in Kurdistan in Siria e in Iraq, che l’hanno portato sulle pagine dei principali media nazionali e hanno ispirato il libro “Kobane dentro”, con il racconto della città simbolo della resistenza all’Isis.

“Sarà un’esperienza semplice ma esaltante” ha commentato Alfredo Sprovieri, direttore di Mmasciata. “Forse oggi è questo il vero senso del ‘pubblicare’ una storia; discuterne in pubblico senza filtri, superando gli steccati del terrore imposti dalla comunicazione di massa”. Gli incontri culturali saranno accompagnati da incursioni di musica, fotografia e teatro di strada e si terranno tutti in piazza Carrieri, ai piedi della statua “L’été (l’estate)” di Mathurin Moreau, gemella della cosentina Fontana di Giugno qui conosciuta come “Pietru Giugnu”, per sostenere la raccolta fondi dal basso di un comitato di cittadini volta al restauro e la conservazione di questa opera della metà del 1800 dal forte significato popolare.

Il programma di sabato 29 agosto

Sabato 29 agosto

Ore 18 DOMANI E’ TARDI

Michele Presta con i baby innovatori di Giovani e futuro comune

Ore 19 EDIPO A BERLINO

Santino Cundari conversa con Francesca Veltri, Premio Giara d’argento 2015

Ore 21 “Fora da Copa”(doc., 25 min.) di Ivan Grozny

conversano con l’autore Francesco Vigna, Francesco Veltri e Alfonso Bombini

Il programma di domenica 30 agosto

Domenica 30 agosto

Ore 21 e 15 KOBANE CALLING, l’Isis senza filtro

con Ivan “Grozny” Compasso, autore di “Kobane dentro” e inviato in Medioriente per Repubblica e Rainews