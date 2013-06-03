Mmaklemore x Ryan Lewis, sempre al top!

di Giacomo Fava. Se vi dico Rapper cosa vi viene in mente?

Nigga, pantalone XXL , e video con montagne di cash, Bitches e Champagne?

Perfetto ora rimuovete tutto perchè si parla di Hip-Hop oltre ogni stereotipo. E’ il primo duo a mandare il loro primo singolo direttamente alla prima posizione delle classifiche internazionali,i loro brani sono i più scaricati del 2013 ed hanno stile da vendere !Parlo ovviamente del rapper Macklemore e il dj producer Ryan Lewis ! Il loro album The Heist sta scalando tutte le classifiche senza scendere a compromessi con nessuna etichetta. Infatti i loro successi sono tutti self-made ,video compresi!

Il successo di Thrift Shop e Can’t Hold Us

Dopo aver raggiunto le vette delle Hit-Parade con Thrift Shop grazie anche alla viralità del video ,visualizzato ben 325 Milioni di volte su YouTube, il duo si è fatto conoscere al pubblico per poi riconfermarsi altre 4 settimane primi in classifica con il secondo estratto Can’t Hold Us .Tutti parlano di Mack spesso dimenticando Ryan Lewis ,che ha un ruolo fondamentale in tutto l’album.

I suoi beat svariano da quelli che ti fanno scatenare nella dancehall, come Thrift Shop, a quelli lenti ed emozionanti ,come il piano in Same Love, tutti atti a fare da perfetta cornice alla voce di Macklemore.

Come avrete già capito la loro musica va oltre i soliti canoni HipHop , gli abiti sfarzosi sono sostituiti dai vestiti vintage e il razzismo lascia il posto all’accettazione. Same Love,forse il miglior brano del cd, è infatti un inno in difesa dell’omosessualità ,offesa spesso dal Rap stesso. Macklemore spiega che l’amore è uguale per tutti come per i gay e incita l’America a superare certi ostacoli “We press play,don’t press pause,Progress march on!”,sperando che suo zio un giorno possa sposare l’uomo che ama.

Wing$ e il consumismo dei teenager

Da segnalare sicuramente pure Wing$ che parla del ruolo fondamentale delle scarpe Nike per un ragazzino per essere accettato dai suoi coetanei,spiegando metaforicamente come il consumismo detti la vita dei teenager attuali. Macklemore ha più volte spiegato di come la musica lo abbia salvato da problemi seri e dalle droghe e direi che la sua musica riflette perfettamente la passione che mette nei suoi brani. Loro sono Macklemore & Ryan LewisStay Tuned!