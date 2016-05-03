Moda, al via i casting per il premio “Athena 2016”

Tutto pronto per il Gran Galà dello Stretto, domenica 15 maggio i casting al Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria

Sono aperte le iscrizioni per il premio “Athena 2016”, prestigioso evento in programma mercoledì 25 maggio alle ore 20:30 presso lo storico palazzo della provincia Corrado Alvaro, inserito all’interno del Gran Galà dello Stretto. Durante la manifestazione, patrocinata dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria e promossa dall’associazione cultura e spettacolo “Stretto Cabaret” presieduta da Francesca Pulvino, verranno consegnati riconoscimenti ad artisti e personaggi reggini che si sono distinti nel panorama nazionale in vari settori della cultura e dello spettacolo. Il concorso, completamente gratuito, è inserito nel ricco calendario degli eventi degli Stati Generali della Cultura. Alla serata prenderanno parte 15 ragazze selezionate con la formula dei casting, in programma domenica 15 maggio al cineteatro Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria. Le candidate devono avere un’età compresa tra i 16 e i 28 anni. La prima classificata, a cui andrà la fascia premio “Athena 2016”, si aggiudicherà un contratto artistico lavorativo del valore di 800 euro e sono previsti premi anche per la seconda e la terza classificata. Il contratto della vincitrice prevede un impegno dell’associazione, che garantirà entro tutto il 2016 di prendere parte a numerosi eventi come modella, hostess o testimonial. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il regolamento completo e scaricare la scheda d’iscrizione all’interno del gruppo facebook “Premio Athena – Gran Galà dello Stretto”.