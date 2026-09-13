Modica-Reggina: la probabile formazione amaranto. Chi al posto di Guida?

Tra i convocati anche Jallow e Porcino. Il tecnico ha ampia scelta

Tra poche ore Reggina in campo alla ricerca del secondo successo consecutivo in campionato, il terzo della stagione se ci mettiamo dentro anche la Coppa Italia. Mister Marchionni dovrebbe confermare in blocco l’undici che bene ha fatto fino al momento, con l’eccezione rappresentata dall’assenza di Guida, botta alla caviglia e stop precauzionale. Fino al momento il sostituto naturale dell’ex Savoia è stato Alma e dovrebbe essere così anche stavolta, anche se il tecnico potrebbe optare per un’altra soluzione. L’inserimento sin dal primo minuto di Rossetti a centrocampo e lo spostamento di Rotulo. Vedremo.

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La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, R. Girasole; Baggi, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Alma, Reis. All. Marchionni