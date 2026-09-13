Reggina-Avola: al via la prevendita dei biglietti. Si torna in campo mercoledi

Ricordiamo che il calcio di inizio è stato posticipato

AS Reggina 1914 comunica che a partire dalle ore 10.00 di oggi, domenica 13 settembre, sarà attiva la prevendita riguardante l’acquisto dei tagliandi d’ingresso per assistere alla gara Reggina-Avola, in programma mercoledì 16 settembre alle ore 18:30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la terza giornata di andata del girone I di serie D. L’acquisto sarà possibile fino all’orario del calcio d’inizio.

I prezzi

I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

MODALITA’ DI ACQUISTO

-Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Orari Store Ufficiale

Lunedì 14 settembre e martedì 15 settembre: mattina dalle 10:00 alle 13:00, pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.

Mercoledì 16 settembre: dalle 13:00 alle 17:00.

-Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30).