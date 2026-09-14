Trapani, altra sconfitta, altro sfogo di Antonini: ‘Affonderemo tutti insieme…’

“Inaccettabile, perchè credo che questa sia stata l’umiliazione peggiore da quando sono presidente del Trapani. Considerando anche la penalizzazione, non possiamo buttare i jolly in questa maniera. Adesso orecchie aperte e belli concentrati perchè abbiamo cinque partite una più difficile dell’altra e dobbiamo fare più punti possibili, altrimenti fra sei giornate il nostro campionato è finito.Qui vince uno solo e se arrivi secondo non serve a un c… Se arrivi secondo o quindicesimo è la stessa cosa. Dobbiamo fare il massimo dei punti nelle prossime cinque partite anche se sono gare difficili e quasi tutti scontri diretti. Tutti ci stavano aspettando e siamo crollati in maniera indecorosa. Domenica andiamo a vincere e poi andiamo in casa della Nissa e cerchiamo di vincere, non abbiamo alternative“.

Questa è una parte del discorso fatto dal presidente del Trapani Valerio Antonini ai calciatori, qualche giorno dopo la batosta subìta dalla sua squadra in casa all’esordio contro la Vibonese. Ad Avola, invece, è arrivata un’altra sconfitta e puntuale anche lo sfogo via social del massimo dirigente:

“A volte meglio non dire. Scioccato da quello che ho visto. Con oltre un milione di euro di budget lordo di differenza, abbiamo meritatamente perso. Complimenti a loro, che hanno messo tutto dentro il campo. C’è poco tempo per capire e decidere, c’è una partita tra 3 giorni ed un’altra subito dopo. E’ chiaro che la linea che sta prendendo questo campionato è inspiegabile, nonostante tutto quello che ci viene fatto quotidianamente (Senza Stadio, Senza tifosi, Senza sponsors, senza niente). Ma siamo obbligati ad andare avanti. Certo non possiamo continuare così. Altrimenti si rischia anche di retrocedere con queste premesse. Ho visto squadre costruite per vincere campionati retrocedere senza capire il come e il perché.

Ho letto il solito striscione ANTONINI VATTENE. Oltre ad aver ricevuto i soliti audio. Prontissimo a sedermi e vendere il titolo, senza alcun problema. Andrei ad investire dove se lo meritano veramente e di piazze che mi hanno cercato ce ne sono tante. La mia sensazione invece è che ci sia davvero qualcuno che sia convinto che debba regalare tre anni di investimenti, passione, vittorie e anche sconfitte a tavolino, cause in corso a gente come quella che espone questi striscioni? O al Sindaco? Se è così, mettetevi l’anima in pace. Affonderemo tutti insieme, come è giusto che sia e come vi meritate.”