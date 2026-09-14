Il Napoli vince, Favasuli vola. Ancora protagonista il giovane calciatore reggino

Costantino Favasuli continua il suo percorso di crescita nel Napoli a suon di prestazioni convincenti. Il giovane talento, reggino di Africo, arrivato in estate in azzurro dopo l’importante esperienza maturata con il Catanzaro, sta dimostrando di avere personalità e qualità anche in un contesto di altissimo livello. Il salto dalla serie B alla realtà del Napoli non ha spaventato il classe 2004, che fin dalle prime apparizioni ha mostrato sicurezza, entusiasmo e grande voglia di mettersi in gioco. Prima la Nazionale Italiana, poi l’esordio in Champions League, adesso Favasuli ha trovato un’altra occasione per mettersi in evidenza, questa volta in campionato contro il Bologna.

Una gara difficile, bloccata e caratterizzata dall’equilibrio, nella quale il Napoli ha avuto bisogno anche della sua freschezza per trovare la giocata vincente. Entrato in campo nella ripresa, il calabrese ha subito dato una scossa alla squadra, aumentando ritmo e intensità e mettendo a disposizione dei compagni qualità e dinamismo. L’episodio decisivo porta proprio la sua firma: Favasuli ha creato la situazione che ha permesso a Lobotka di trovare il gol dell’1-0, regalando agli azzurri una vittoria importante. Un assist pesante, arrivato in una sfida complicata contro un avversario organizzato, che conferma l’impatto del giovane esterno sul gruppo di Max Allegri. La prestazione è stata completata con un gol sfiorato e un contributo enorme sulla corsia di destra in fase di possesso e non possesso. Per il ragazzo di Africo si tratta dell’ennesima conferma di un percorso costruito con sacrificio e ambizione.