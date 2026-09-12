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Serie D: seconda giornata spezzettata tra orari diversi e tre anticipi. Il programma e la classifica

Le favorite giocano tutte in trasferta, attenzione alla Vibonese

12 Settembre 2026 - 12:15 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Secondo giornata atipica almeno nel suo programma con tre anticipi al sabato e una domenica con squadre che scenderanno in campo in orari diversi. La Reggina renderà visita al Modica, la Nissa giocherà per ultima a Licata, fuori casa anche Nuova Igea, Trapani e Siracusa.

Il programma della giornata

Sabato 12 settembre

Vibonese – Siracusa ore 16,00

PraiaTortora – Sambiase ore 17,00

Vigor Lamezia – Nuova Igea ore 17,00

Domenica 13 settembre

Avola – Trapani ore 15,00

Modica – Reggina ore 15,00

Milazzo – Ragusa ore 16,00

A. Palermo – Enna ore 17,00

Gela – Favara ore 17,00

Licata – Nissa ore 20,00

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La classifica

Reggina, PraiaTortora, Vibonese, Favara, Nuova Igea, Nissa, Sambiase 3; Modica, Ragusa 1; A. Palermo, Avola, V. Lamezia, Milazzo, Enna, Licata 0; Gela -1, Siracusa -4, Trapani -5.

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