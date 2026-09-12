Serie D: seconda giornata spezzettata tra orari diversi e tre anticipi. Il programma e la classifica
Le favorite giocano tutte in trasferta, attenzione alla Vibonese
12 Settembre 2026 - 12:15 | Redazione
Secondo giornata atipica almeno nel suo programma con tre anticipi al sabato e una domenica con squadre che scenderanno in campo in orari diversi. La Reggina renderà visita al Modica, la Nissa giocherà per ultima a Licata, fuori casa anche Nuova Igea, Trapani e Siracusa.
Il programma della giornata
Sabato 12 settembre
Vibonese – Siracusa ore 16,00
PraiaTortora – Sambiase ore 17,00
Vigor Lamezia – Nuova Igea ore 17,00
Domenica 13 settembre
Avola – Trapani ore 15,00
Modica – Reggina ore 15,00
Milazzo – Ragusa ore 16,00
A. Palermo – Enna ore 17,00
Gela – Favara ore 17,00
Licata – Nissa ore 20,00
La classifica
Reggina, PraiaTortora, Vibonese, Favara, Nuova Igea, Nissa, Sambiase 3; Modica, Ragusa 1; A. Palermo, Avola, V. Lamezia, Milazzo, Enna, Licata 0; Gela -1, Siracusa -4, Trapani -5.
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