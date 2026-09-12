Dierre Basket: doppio impegno a Milazzo. La preparazione entra nella fase più calda

La preparazione estiva entra nella fase più calda. Dopo le prime settimane di lavoro agli ordini del nuovo staff tecnico e del nuovo preparatore Santisi, la Dierre Basketball Reggio Calabria è pronta per un nuovo banco di prova stagionale. Il secondo Memorial Salvo Sottile, in programma il 12 e 13 settembre al Pala Milone di Milazzo, rappresenta infatti l’occasione ideale per mettere benzina nelle gambe in vista dell’esordio ufficiale nel campionato di Serie C Unica.

Il calendario dei bianco-blu del Presidente Filianoti è già delineato. Dopo il primo test sostenuto in casa del Catanzaro, la formazione reggina affronterà nuovamente compagini di B Interregionale nel corso del Memorial, un banco di prova di livello superiore che servirà a coach Dario Lo Storto per valutare lo stato di crescita del gruppo.

La due giorni milazzese scatterà sabato 12 settembre alle ore 17 con la sfida inaugurale tra Basket School Messina e Barcellona. A seguire, la Dierre affronterà i padroni di casa degli Svincolati Milazzo.