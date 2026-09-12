Calcio a 5: Cadi Futura, test in casa del Sala Consilina, vero antipasto di campionato
Dopo un lungo periodo di preparazione, oggi arriva una amichevole importante
12 Settembre 2026 - 11:36 | Comunicato
Test di lusso. Questa volta in trasferta Per rodare uomini e gambe in vista dell’esordio nel campionato di A2 Elite.
La Cadi Antincendi Futura gioca alle 16 in casa del Sala Consilina del mister Vito Bonavoglia,storica formazione calcettistica che milita in Serie A.
Si gioca oggi al Palasport S.Rufo di Sala Consilna.
Si tratta di una gara molto interessante per testare lo stato di forma degli uomini di Mister Sylvio Rocha.
Ricordiamo che il primo calcio d’inizio della stagione in A2 Elite si giocherà il 19 settembre in casa del Formia.
L’esordio casalingo,invece,il martedì successivo, il 22 settembre al Palattinà contro Sulmona.
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