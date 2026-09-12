Calciomercato: il Modica cala il poker. I prossimi avversari della Reggina annunciano quattro acquisti

A due giorni dalla sfida con la Reggina, la società comunica l’arrivo di quattro calciatori nuovi:

Il comunicato

“Il Modica Calcio comunica l’ingresso in rosa di Sanchez Parraga, Wilkerg Castillo e Matias Giardina, tre giovani calciatori che entrano ufficialmente a far parte del gruppo rossoblù per la stagione 2026/27.

Sanchez Parraga, portiere classe 2007, arriva a Modica dopo un percorso di formazione importante che lo ha visto crescere anche nel settore giovanile dell’Atletico Madrid. Un giovane estremo difensore che va ad arricchire il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico.

A centrocampo si aggiunge Wilkerg Castillo, nuovo innesto della formazione rossoblù. Dinamismo e qualità per un reparto nel quale il giovane centrocampista avrà l’opportunità di inserirsi e crescere nel corso della stagione.

Completa il gruppo dei nuovi arrivi Matias Giardina, altro giovane profilo scelto dal Modica per la stagione appena iniziata e già inserito nel gruppo guidato da mister Filippo Raciti.

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Esperienza e qualità a centrocampo per la formazione rossoblù

Il Modica Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Housem Ferchichi, centrocampista classe 1996 che entra a far parte della rosa a disposizione di mister Filippo Raciti.

Nato a Montebelluna il 26 marzo 1996, Ferchichi è un centrocampista duttile, capace di agire anche sulla trequarti e sulla corsia offensiva. Cresciuto calcisticamente tra Treviso e Montebelluna, approda giovanissimo al Palermo, con cui completa il proprio percorso nel settore giovanile fino ad arrivare nell’orbita della prima squadra.

Il passaggio tra i professionisti arriva con il Livorno, in Serie C, prima dell’esperienza con il Vicenza. Nel corso della sua carriera Ferchichi ha poi maturato una lunga esperienza in Serie D vestendo, tra le altre, le maglie di Este, Marsala, Rende, Mestre, Montecchio Maggiore, Legnano, Chions, Termoli, Portogruaro e Vigasio.

Un percorso che gli ha permesso di conoscere a fondo la categoria e che porta adesso il centrocampista in Sicilia, dove aveva già giocato con le maglie di Palermo e Marsala.