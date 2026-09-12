Calabria, ennesimo incidente sulla ‘strada della morte’: perde la vita una persona

Il tratto della SS 106 interessato dal sinistro che ha visto coinvolte un'auto ed una moto è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni

La Strada Statale 106 Jonica è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 301,850, in località Cariati, in provincia di Cosenza, a causa di un incidente stradale.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Nell’impatto si registra un decesso.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità. Presenti anche le squadre Anas, impegnate nelle attività necessarie al ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

La Statale 106 resta quindi temporaneamente chiusa nel tratto interessato dall’incidente, con possibili disagi alla circolazione.