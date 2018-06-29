Il Mondiale entra nel vivo. ‘Gustatevelo’ all’Hostaria dei Campi

Dal 30 giugno al 3 luglio gli ottavi dei Mondiali in diretta all'Hostaria dei Campi, tra pizza, birre artigianali e cucina a chilometro zero

Il Mondiale, dopo la fase a gironi, entra nel vivo e le partite diventano sempre più importanti. Da sabato 30 giugno fino a martedi 3 luglio la disputa degli ottavi di finale che preannunciano altre sorprese, dopo alcune clamorose nella prima parte.

All’Hostaria non si rinuncia alla tradizione di pizza e birra durante i Mondiali2018 ! Scegli la tua squadra e passa a trovarci: trasmettiamo tutte le partite dei Mondiali!

Non esitate quindi a prenotare, chiamate subito il 349.3610766 oppure dopo le 17,30 lo 0965.324003.

L’Hostaria dei Campi, situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. Il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Il ristorante offre, inoltre, la possibilità di accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.