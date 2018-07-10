“Premiamo il talento e valorizziamo il merito”. Così Miriam Persico, Head of Human Resources di Soft Strategy SpA spiega la scelta dell’azienda di partecipare ad uno degli appuntamenti più attesi per gli studenti: l’incontro con il mondo del lavoro.

Il 12 luglio, presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria, con sede a Rende, i giovani potranno incontrare i responsabili delle risorse umane di Soft Strategy, consegnare il proprio curriculum e, attraverso presentazioni aziendali e colloqui individuali, potranno acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini e conoscere i percorsi di carriera e le opportunità di stage e di lavoro offerte dall’azienda.

“Le professioni digitali sono tra le più richieste dal mondo del lavoro nell’era dell’industria 4.0 – spiegano Samuele Severi e Priscilla Cucchiella (rispettivamente “People development” manager e “Recruiting” di Soft Strategy) – Il futuro è digitale, ma è necessario riuscire ad individuare saperi hi-tech specializzati che sappiano tenere e superare il passo veloce del settore in cui operiamo”.