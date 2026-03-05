Ponte sullo Stretto, Morelli: ‘Non è una bandiera ma una grande opportunità di sviluppo’

“Il ponte sullo Stretto non è una bandiera. Dal punto di vista del governo è una grande opportunità di sviluppo della Calabria e della Sicilia in particolare, ma di rilancio di tutto il sud. E questo è il quadro sul quale politicamente abbiamo deciso di fare il ponte e tecnicamente di avvalerci delle migliori teste che il mondo ha sul fronte ingegneristico, sul fronte industriale. Sul fronte economico, poi, come abbiamo sempre detto, le finanze ci sono e quindi guai a non fare un’opera che dal nostro punto di vista è la primavera del Sud”.

A dirlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, oggi a Reggio Calabria ad un convegno su “Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio”, promosso da Ansfisa in collaborazione con RemTech Expo. Morelli ha escluso che ci siano problemi riguardo al rischio idrogeologico ma “ci sono delle criticità che si verificano quando realizzi un’opera tanto faraonica quanto impegnativa tanto di visione“.

Leggi anche

“Il governo – ha aggiunto – sta compiendo tutti gli atti necessari per superarli grazie al contributo dei tecnici. Il tema molto spesso viene visto come una contrapposizione politica tra sinistra, destra ma ci sono dei tecnici, università, ingegneri che hanno investito il loro tempo, le finanze pubbliche e tutta l’esperienza che possiamo mettere in campo per realizzare un ponte superando le criticità. Stiamo parlando dell’opera più importante del secolo, del terzo millennio, quindi, per questa ragione non sono i politici che lo vogliono, sono i cittadini, che anche col risultato elettorale alle ultime regionali che per noi è stato il vero referendum sul ponte, ci hanno assolutamente premiato e hanno premiato la scelta di dire sì al ponte. E sottolineo che l’azienda che realizzerà l’opera è un’azienda che il mondo ci invidiata”.

Fonte ansa.it