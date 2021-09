Aeroporto Reggio, Morelli: 'Individuate le risorse per lo svincolo Malderiti'

“Il primo passo per rendere più accessibile l’Aeroporto di Reggio Calabria è stato mosso".

Così il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli nel corso dell’incontro organizzato, nel pomeriggio di ieri, dalla Camera di Commercio.

Il vice ministro Morelli a Reggio Calabria

Non è la prima volta che l'esponente del Governo Draghi si trova a Reggio Calabria. Dall'inizio del suo mandato (lo scorso marzo ndr.), il vice ministro è venuto più volte in Calabria ed in particolare modo a Reggio per discutere di infrastrutture.

Tra i suoi appuntamenti più importanti per il sud vi è, sicuramente, quello tenutosi qualche mese a fa a Messina alla presenza dei Governatori di Calabria e Sicilia, Spirlì e Musumeci, per discutere dell'importanza del ponte sullo Stretto.

L'aeroporto "Tito Minniti" e lo svincolo Malderiti

Mentre per ilcollegamento che unirebbe le due sponde dello Stretto non ci sono novità all'orizzonte, la maxi opera non è stata inserita all'interno del PNRR, qualcosa sembra muoversi per lo scalo reggino.

"Grazie all’impegno profuso con Anas sono state individuate le risorse necessarie per l’apertura dello svincolo Malderiti. Poco meno di 2 milioni di euro, a valere del contratto di programma di Anas, che serviranno a mettere in funzione una rampa inspiegabilmente non operativa da troppi anni".

Secondo il vice ministro la strada, adesso, non è più infinita: