Reggio piange Giuliana De Stefano, donna di rara sensibilità, educatrice e amante dello sport

Non ha perso mai il sorriso nonostante la malattia. Giuliana De Stefano era molto conosciuta in città, educatrice, appassionata del mondo della pallacanestro, team manager dal 2019 della società ‘Reggio Calabria Basket in Carrozzina’.

“Con profonda commozione ci uniamo a Enzo, Flavia e a tutta la famiglia Spanò – De Stefano Donzelli in questo momento di grande dolore. Giuliana non era solo una presenza cara, era luce. Il suo sorriso aveva la forza di rasserenare, di accogliere, di far sentire a casa. Sempre gentile, sempre discreta, sempre con quella dolcezza che resterà impressa in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Ci mancherà immensamente, ma quel sorriso — così vero, così suo — continuerà a vivere nei nostri cuori. Riposa in pace, Giuliana. Il tuo ricordo è un abbraccio che non ci lascerà mai”.

Questo il ricordo del gruppo della BIC Basket in Carrozzina Reggio Calabria. Disponibile e sempre aperta al dialogo Giuliana era insegnante anche dell’Accademia delle arti e delle professioni di Reggio Calabria.

“Con profondo dolore, l’Accademia delle Arti e Professioni annuncia la scomparsa della docente Giuliana De Stefano. Una donna di rara sensibilità, una docente appassionata, un punto di riferimento umano e professionale per tutti noi. La sua presenza gentile e la sua luce rimarranno per sempre parte del cuore dell’Accademia. Ci uniamo con affetto e rispetto al dolore della famiglia, alla quale esprimiamo la nostra più sincera vicinanza. Che il suo sorriso, la sua intelligenza e la sua forza possano continuare a ispirare chi ha avuto il privilegio di conoscerla”.

Questo invece il messaggio apparso nella pagina FB della scuola di formazione reggina. Infine il ricordo dell’associazione Grace.

“Chi ti ha amata davvero sa che il modo più autentico per onorarti è custodire il tuo sorriso con discrezione e rispetto, senza gesti plateali. Ci mancherai “Sole” ma questo già lo sai…ti porteremo sempre e per sempre nel cuore. Vola in alto più che puoi…Libera e Felice! Con il cuore in mille pezzi e gli occhi carichi di lacrime, ci stringiamo intorno a Enzo, Flavia e tutta la famiglia Spanò – De Stefano Donzelli in questo momento di immenso dolore”.

I funerali si terranno oggi pomeriggio alla Chiesa di Santa Lucia a Reggio Calabria alle ore 16:30.

La redazione di CityNow si stringe attorno al dolore della famiglia e degli amici più stretti.