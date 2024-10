Morte giornalista Megalizzi, Falcomatà: “Profondo cordoglio, Reggio Calabria è in lutto”

“È un momento di tristezza e di profondo cordoglio. Reggio Calabria è in lutto. La Città si unisce al dolore della famiglia Megalizzi ed esprime la sua vicinanza ai familiari di tutte le vittime della strage di Strasburgo. Una tragedia immane che ha messo tutta l’Europa, ancora una volta, di fronte al male assoluto del terrorismo”.

È quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà appresa la notizia della morte di Antonio Megalizzi, il 28enne di origini reggine rimasto colpito nell’attentato di Strasburgo. Il primo Cittadino ha annunciato che nelle prossime ore a Reggio Calabria sarà proclamato il lutto cittadino.

“In tanti in Città – ha aggiunto il sindaco – ricordano Antonio come una persona straordinaria, un ragazzo splendido, animato da un’immensa passione per la vita. Il suo ricordo si trasformi in un simbolo di pace, una bandiera contro il terrorismo internazionale. L’albero di Natale che abbiamo acceso oggi a Reggio Calabria è, e rimane, segno di speranza contro il buio del terrorismo. Antonio si è spento, ma noi terremo accesa la luce del suo impegno e della sua passione di giovane europeo. Quello che è avvenuto è assurdo, inspiegabile, inconcepibile. Il nostro pensiero, adesso, va alle vittime di questa tragedia e alle loro famiglie. Giunga loro la vicinanza dell’intera comunità reggina”.