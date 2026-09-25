Lutto per monsignor Morrone, il cordoglio del presidente del Consiglio regionale Cirillo
La vicinanza dell’Assemblea legislativa calabrese all’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova per la scomparsa della madre
25 Settembre 2026 - 10:35 | Comunicato stampa
«In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia più sincera vicinanza a monsignor Fortunato Morrone per la scomparsa della cara mamma Francesca».
Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, appresa la notizia della morte della madre dell’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova e presidente della Conferenza episcopale calabra.
«A Sua Eccellenza, al quale mi legano sentimenti di profonda stima e affetto, e a tutti i suoi familiari rivolgo il mio pensiero e quello dell’Assemblea legislativa calabrese. La fede che monsignor Morrone testimonia quotidianamente possa rappresentare conforto e sostegno in queste ore così difficili».
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