Addio a Nadia Cassini, Falcomatà: ‘Un’icona del cinema italiano’

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha espresso il cordoglio della Città Metropolitana per la scomparsa dell’attrice Gianna Lou Müller, conosciuta con il nome d’arte di Nadia Cassini.

Nata a New York nel 1949 da padre statunitense di origini tedesche, Harrison Müller, e da madre statunitense di origini italiane, Nadia Cassini si è spenta quest’oggi a Reggio Calabria, città che l’aveva accolta e dove aveva scelto di vivere negli ultimi anni, dopo il matrimonio con un cittadino reggino.

Il primo cittadino ha poi sottolineato il legame speciale tra l’attrice e la città di Reggio Calabria, dove aveva deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

“È significativo che l’attrice abbia scelto di vivere in questi ultimi anni proprio nella nostra città, circondata dall’affetto di tanti reggini che riconoscevano in lei il talento di un’artista poliedrica, per lunghi anni al centro della scena cinematografica italiana e molto conosciuta anche all’estero. Ai suoi familiari e ai tanti reggini che hanno avuto modo di conoscerla in questi anni, giunga il cordoglio della comunità metropolitana”, ha concluso Falcomatà.