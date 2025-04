Morte Pasquale Favano, Latella: ‘Testimone indelebile della storia neroarancio’

Il Consigliere delegato allo Sport del comune di Reggio Calabria Giovanni Latella ha espresso sentimenti di “profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Favano, tra i più apprezzati e ricordati pionieri della pallacanestro reggina. Ha dedicato la sua vita al basket, diventando negli anni, il testimone di moltissime stagioni della Viola, di cui fu tra i primi giocatori, per poi diventarne punto di riferimento nella gestione amministrativa e gestionale della prima squadra e dei settori giovanili”.

“Dai grandi campioni del professionismo, passando per i più giovani cestisti – ha aggiunto Latella – in tantissimi lo hanno conosciuto e ricordato per le sue doti di gentilezza e disponibilità. Mai sottrattosi ai suoi doveri di tesserato nero arancio, Pasquale Favano ha lasciato tracce indelebili lavorando spesso in sordina, ma risultando determinante anche per buona riuscita delle partite interne della Viola”.