“Spegneremo la nostra decima candelina e siamo lieti di ripercorrere i nostri 10 anni di attività con una mostra fotografica che verrà inaugurata, domani, giovedì 19 aprile, alle ore 10,30, presso il Lotto D dell’Università Mediterranea, alla presenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia, prof. Francesco Manganaro, delle autorità accademiche, dei professori e degli studenti che vorranno condividere con noi questo meraviglioso traguardo.

Un traguardo che riempie d’orgoglio i tanti ragazzi che in questi anni, dal 2008, l’anno in cui un gruppo di studenti ebbe l’intuizione di pensare e vivere l’università con nuovo spirito comunitario, si sono avvicendati all’interno dell’associazione serbando e facendo proprio il ricco bagaglio d’esperienza maturato con il volontariato universitario, fucina di menti brillanti e sensibili.

La mostra aperta a tutti fino al 30 aprile

L’esposizione sarà aperta a tutti fino al 30 aprile e sarà foriera di ulteriori interessanti iniziative che celebreranno il decennale della nascita della New Deal.

L’evento darà modo di scoprire, grazie agli scatti più belli ed emozionanti, la storia di un gruppo che è riuscito a creare un solido spazio aggregativo, di formazione e di condivisione, esportato anche fuori dal contesto accademico, noto punto di riferimento per tanti studenti della Mediterranea e non solo.

Dall’associazione al ‘Lab’ di volontariato poliedrico

L’attività dell’associazione, inoltre, si è evoluta negli ultimi tempi portando alla costituzione di un vero e proprio “Lab” ove la sinergia messa in campo delle associazioni che lo compongono ha come obiettivo la realizzazione di un’idea di volontariato poliedrico, con una forte presenza nel panorama cittadino ma anche di respiro europeo, mirato al pieno inserimento dei ragazzi nei vari contesti sociali, accompagnandoli nel percorso formativo che dall’università li lancerà nel mondo del lavoro e delle professioni”.