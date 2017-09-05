Il 6 settembre la Calabria Film Commission porta a Venezia il progetto Lu.Ca. e il corto The Millionairs di Claudio Santamaria, girato tra Lucania e Calabria

La Calabria Film Commission sarà presente alla 74° Mostra del Cinema di Venezia, una giornata fitta di eventi, mercoledì 6 settembre.

In programma, alle ore 13.15, nella sala Taverna dell’Italia Pavilion, la presentazione e i progetti di Lu.Ca, il nuovo accordo di collaborazione di Basilicata e Calabria a sostegno del nuovo cinema italiano, a cura della Fondazione Calabria Film Commission e la Fondazione Lucana Film Commission.

Per l’occasione si parlerà del corto The Millionairs, esordio alla regia di Claudio Santamaria, realizzato grazie al contributo del progetto Lu.Ca. Il corto è presente a Venezia con una proiezione speciale delle Giornate degli Autori.

Gli ospiti alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, il direttore della Lucana Film Commission, Paride Leporace, il regista Claudio Santamaria, il produttore Gabriele Mainetti, l’attrice Sabrina Impacciatore.

Alle ore 16.45, la proiezione ufficiale di The Millionairs, presso Sala Perla, alla presenza del produttore, del regista e dei protagonisti.

Un corto girato tra Lucania e Calabria

Integralmente girato tra Lucania e Calabria, The Millionairs è stato prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, che torna a collaborare con Claudio Santamaria dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Per rendere possibile questo progetto è stato determinante, inoltre, il sostegno della Calabria Film Commission e della Lucana Film Commission (attraverso l’accordo di collaborazione Lu.Ca.), l’interesse culturale e il contributo economico del Mibact, oltre che il patrocinio della Regione Basilicata e della Regione Calabria.

Tratto dall’omonimo racconto dell’illustratore svizzero Thomas Ott, The Millionairs mette in scena una lunga notte, durante la quale le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi ad opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta.

The Millionairs sono 14 intensi minuti in cui si intrecciano le vite di cinque personaggi magistralmente interpretati da Sabrina Impacciatore, Peppe Servillo, Massimo De Stantis, Giordano De Plano e Fabio Limongi.