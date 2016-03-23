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Creato il motore di ricerca per chi non ricorda i titoli dei film

Si chiama Whatismymovie.com, nasce in Finlandia e permette di cercare un film descrivendo scene, attori o dialoghi, anche con comandi vocali

23 Marzo 2016 - 17:49 | di Pasquale Romano

Valossa, la startup finlandese creatrice di Whatismymovie.com

Non ricordare il titolo di un film, ma solo il volto sfocato di qualche attore, o un paio di scene che non permettono di risolvere il rebus. Sará capitato a chiunque, almeno una volta nella vita, con la curiositá enorme che rimane ´appesa´ in attesa di conoscere il nome esatto del film. La tecnologia arriva in soccorso di cinefili distratti, si chiama  Whatismymovie.com  il motore di ricerca che prova a risolvere questo tipo di incovenienti.

Sviluppato in Finlandia, è descritto come “il primo motore di ricerca descrittivo per film”. Si possono inserire parole o brevi frasi, anche comandi vocali, e il sistema evidenzierá il o i lungometraggi che possiedono tali caratteristiche.  Whatismymovie.com é una creatura di Valossa, startup finlandese di una squadra proveniente dalla University of Oulu e specializzata in intelligenza artificiale, programmazione neuro-linguistica e algoritmi di ricerca video.

Whatismymovie.com, il motore di ricerca descrittivo per film

La tecnologia analizza flussi video in tempo reale per riuscire a identificare più di mille “concetti” (luoghi, oggetti, persone, ecc.), in modo da consentire la creazione di metadati descrittivi per i film presi in esame. Il sistema chiede il feedback degli utenti, per poter affinare la qualitá nella ricerca. Provare per credere: se si inserisce il nome di un attore o un pezzo di dialogo ascoltato, il sistema ´risponde´ con il titolo del film. Il motore di ricerca, come ogni app da poco sviluppata, é ancora in fase di sperimentazione e punta proprio al giudizio degli utenti per compensare eventuali carenze.

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