Motorino Sartiano, polmoni e fantasia per il San Giorgio: ‘C’e’ grande voglia di vincere’

In questo San Giorgio che sta stupendo sempre più, uno dei protagonisti assoluti è senza dubbio Demetrio Sartiano, il motorino di centrocampo che mette al servizio della squadra grande corsa e altrettanta fantasia, oltre alla straordinaria qualità di saper occupare diligentemente più di un ruolo. Lo vedi a destra, lo vedi a sinistra, sulla fascia, esterno basso, in mezzo, nel cuore del gioco. Lo stesso cuore che ci mette in novanta minuti ed oltre. Sartiano si è man mano consacrato, mai una parola fuori posto, sempre nel suo, mai sopra le righe, poco spesso in vetrina, quella che si è guadagnato soprattutto negli ultimi due anni. La poliedrica mezz’ala non fa parlare di sè insistentemente, preferisce rimanere sornione e fare i fatti sul campo, ma per una volta, siamo riusciti ad avvicinarlo anche fuori, prima della sgambata in amichevole in programma alle 17.30 a Gallico contro il San Giuseppe, squadra di Promozione. Quella categoria in cui il San Giorgio spera di arrivare alla fine dell’anno. Inutile nascondersi, lo pensa anche lui:

La prestazione a Gioia Tauro

“A Gioia Tauro abbiamo fatto una grande partita, una grande prestazione d’orgoglio e di voglia, ci abbiamo creduto, ma non solo domenica – ha esordito Sartiano – Direi che abbiamo le carte in regola per giocarci qualcosa di importante. Questa è la riprova che questo collettivo ha grande carattere e grandi qualità umane. Era già successa la stessa cosa a Siderno contro il Gioiosa, solo che lì siamo stati beffati, dopo la nostra grande rimonta, da un calcio di punizione che ha deciso la gara in favore dei biancorossi. Questa volta ci è girata bene, ma no è un caso. Il San Giorgio è una matricola in Prima Categoria, ma nei nomi e nelle persone che compongono questa società non ha nulla da invidiare ad altre squadre dal blasonate più altisonante, e lo dico senza presunzione”

Sartiano pensa che in società ci siano tutte le condizioni possibili per raggiungere gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione con l’ambizioso presidente Bruno Caridi. A tal proposito, le opinioni del giocatore sono inequivocabili:

Le ambizioni del San Giorgio

“Mi aspettavo questo risultati da parte della nostra squadra, siamo un gruppo validissimo – ha proseguito Sartiano – anche grazie a un allenatore e un preparatore atletico che secondo me fanno parte dei migliori nei loro rispettivi ruoli. Così anche gli acquisti del mercato estivo e di quello invernale. Rispetto all’anno scorso ci sono elementi con grande esperienza che hanno sostituito e aumentato il livello qualitativo e lo dicono le loro carriere. La società non ci fa mancare niente e sa quello che vuole. Se siamo attualmente il miglior San Giorgio? Non lo so, secondo me possiamo ancora migliorare, abbiamo ottime potenzialità e se teniamo i piedi per terra, sappiamo di poterci togliere enormi soddisfazioni”

In estate sono arrivate molte richieste per il motorino ex Mosorrofa, ma l’unità d’intenti e la voglia di abbracciare un progetto ambizioso hanno convinto il giocatore a restare, ottenendo piena fiducia tra l’altro da parte dell’allenatore Massimo Scevola:

“Dopo il confronto che ho avuto con un grande uomo come mister Scevola – ha detto Sartiano – non ho avuto dubbi sul mio futuro e con grande voglia ho condiviso il progetto del presidente Caridi, con il quale ci siamo seduti e ci siamo trovati d’accordo su tutto. Alla società non posso dire nulla, attorniata da grandi persone che mi sono venute incontro su molti aspetti. Il San Giorgio non è solo una squadra, ma una grande famiglia e insieme possiamo crescere sempre di più. Sono convinto che il percorso che sto facendo al San Giorgio – ha aggiunto il calciatore neroverde – gioverà a me e alla società, quindi mi sento di dire che siamo in piena simbiosi e facciamo l’uno il bene dell’altro”

Un jolly a centrocampo

Quello che stupisce di Sartiano è la sua capacità di saper interpretare più di un ruolo, non solo in mezzo al campo, ma anche sulle fasce, lo scorso anno infatti lo abbiamo visto anche nel ruolo di terzino, dove adesso sta trovando nuova linfa con la freschezza e la sana incoscienza di Pietro Speziale, un altro che di duttilità ne ha da vendere:

“Questa mia propensione ad adattarmi a più di un ruolo? Sicuramente ha radici lontane e devo molto al settore giovanile della Reggina, nel quale sono cresciuto. E’ vero, anche Pietro sta giocando alla grande in un ruolo non suo, ma questo non vuole dire non poterlo interpretare allo stesso modo di quello naturale. D’altronde, le scelte vanno fatte dal mister e lo ritengo un allenatore molto preparato che non lascia nulla al caso. Quindi giocare in un ruolo piuttosto che in un altro non fa differenza, l’importante è essere sempre al servizio della squadra. Nella fattispecie, devo ringraziare i mister che mi hanno cresciuto e che mi hanno aiutato a migliorare tanto, sacrificandomi in parecchie zone del campo. Da qui questa mia duttilità, che sono convinto sia in ognuno di noi. Basta tirarla fuori e uno come Pietro è da elogiare per il suo impegno. Il ruolo è indifferente, l’importante è sudare la magliae fare tutto ciò che rientra nelle proprie possibilità per lei”

Il campionato e le rivali

Infine un pensiero sul campionato e per chi, nella vita di tutti i giorni, trasmette tranquillità e benessere psicofisico al giovane Sartiano, dalla squadra agli affetti personali: