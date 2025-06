Reggio, donazione dell’ass. Pedà all’Hospice: ‘Un piccolo gesto per una grande speranza’

Con i proventi della serata “Un piccolo gesto per una grande speranza”, consueto evento estivo che si svolge da ormai dieci anni nel territorio di Motta San Giovanni a cura dell’Associazione Giovani Volontari “Giuseppe Pedà”, è stato acquistato e donato all’Hospice Via delle Stelle un elettrocardiografo Philips, dispositivo necessario agli operatori della struttura per monitorare, sin dal primo ingresso, le condizioni cliniche dei pazienti affidati alle amorevoli cure del personale medico.

In seguito a un incontro con alcuni membri dell’Associazione Pedà, era emersa proprio la necessità e la volontà di dotarsi di questo strumento, per il quale da tempo la struttura cercava di reperire i fondi. Con grande piacere e orgoglio, l’Associazione ha colto l’opportunità di contribuire e supportare, con “un piccolo gesto”, l’operato di questa importante realtà cittadina.

L’Associazione Pedà desidera ringraziare di vero cuore il Presidente Vincenzo Nociti, tutto il personale medico e non medico – infermieri, OSS, ausiliari, psicologi, assistenti sociali, ecc. – che con amore e dedizione si adoperano ogni giorno per migliorare la qualità della vita e la dignità dei pazienti. Un sentito ringraziamento va anche all’amministrazione comunale di Motta San Giovanni, alla comunità e a tutte le attività mottesi che da tempo offrono sostegno e fiducia incondizionata verso il nostro operato.

L’Associazione è lieta di annunciare che anche quest’anno l’evento “Un piccolo gesto per una grande speranza” si terrà l’11 agosto, rinnovando l’impegno solidale e l’invito a tutta la comunità a partecipare e contribuire a un’iniziativa che continua a fare la differenza.