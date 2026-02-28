Mowgly torna ad Amici: il reggino Cristian Bilardi protagonista di una masterclass

"Tornare da maestro e non da allievo è stato bellissimo, ho rivissuto emozioni di quell’esperienza che mi ha visto per 6-7 mesi ad Amici”, le parole di Mowgly a CityNow

Cristian Bilardi, in arte Mowgly, è tornato ad Amici nel pomeridiano di Canale 5. Questa volta non da concorrente, ma da ospite chiamato per una masterclass dedicata a uno degli allievi in gara, Simone. La clip è stata pubblicata da WittyTV e mostra il talento reggino spiegare a Simone alcuni trucchi del mestiere e dare preziosi suggerimenti.

La sorpresa per Simone è stata annunciata anche sui canali social ufficiali del programma: “Per Simone c’è una bellissima sorpresa: una masterclass con Mowgly!”.

Bilardi, ai microfoni di CityNow, racconta così il ritorno nella scuola:

“Mi hanno chiamato dalla produzione di Amici per fare una masterclass ad un concorrente in gara quest’anno, Simone. Ho accettato con entusiasmo, è stata una grande emozione per me tornare nella scuola che mi aveva visto partecipare come concorrente. Ho fatto una lezione di un’ora incentrata soprattutto sul freestyle, l’improvvisazione, Simone è stato bravissimo, ha talento e grossi margini di crescita. Tornare da maestro e non da allievo è stato bellissimo, ho rivissuto emozioni di quell’esperienza che mi ha visto per 6-7 mesi ad Amici”.

Da concorrente nel 2018 al ritorno in cattedra

Mowgly infatti aveva già vissuto Amici da protagonista nell’edizione 2018 (Amici 18). Il suo percorso lo portò fino al serale, prima dell’uscita dal programma.

Oggi rientra con un ruolo diverso. E per un b-boy, è un segnale chiaro: l’esperienza fatta negli anni fuori dalla tv è diventata credibilità. Anche “da insegnare”, non solo da mostrare.

Una carriera che corre: titoli, mondiali e tour con Marracash

Bilardi è certamente il volto reggino più riconoscibile nel panorama del breaking fuori dai confini regionali e nazionali. Negli anni ha messo in bacheca risultati importanti: successi in competizioni, presenze ai mondiali Red Bull in più edizioni, fino al San Giorgio d’Oro conferito dal Comune nel 2023.

E poi il salto sul palco “mainstream”: nel 2025 è entrato nello show del tour nei palazzetti di Marracash, con esibizioni inserite nella narrazione del live.

Il “boom” social e l’orgoglio di Reggio

Dopo la messa in onda, sui social sono arrivati commenti e condivisioni. Un ritorno che, per molti, ha il sapore di una rivincita: rientrare ad Amici anni dopo, ma con la maglia del maestro.