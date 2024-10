Mulinum finanzia una ricerca scientifica sull’uso delle sue farine biologiche

Mulinum finanzia una ricerca scientifica con un Grant di 10.000 euro per condurre uno studio sui benefici misurabili derivanti dall’uso delle sue farine biologiche e prodotti lievitati

L’annuncio durante il congresso “Dieta mediterranea, l’impatto sulla salute tra cultura e territorio” organizzato dall’Associazione Italiana Biologi presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro

L’azienda agricola Mulinum di San Floro, in provincia di Catanzaro, finanzierà una ricerca scientifica per poter attestare che i suoi prodotti, messi a confronto con stessi prodotti di tipo industriale, possono avere benefici sulla salute dell’organismo.

Un’iniziativa singolare in Italia, annunciata, sabato 4 maggio, nell’ambito del congresso“Dieta mediterranea, l’impatto sulla salute tra cultura e territorio”, organizzato dall’Associazione Italiana Biologi presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro, dall’imprenditore Stefano Caccavari, fondatore della startup agricola che rilancia l’economia del buon grano italiano.

“Partendo dalla premessa che spontaneamente alcune personalità del mondo scientifico si stanno interessando al progetto Mulinum, in cui riscontrano una possibile e concreta strada per attestare l’impatto che l’alimentazione biologica ha sulla salute delle persone, abbiamo deciso di investire in diversi protocolli di ricerca, mettendo a disposizione le nostre farine e i nostri prodotti da forno.

È già in atto il progetto sperimentale Glicopizza, uno studio condotto dall’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, che intende dimostrare come nel bambino diabetico sia possibile il consumo di pizza preparata con farina derivata dalla macinatura a pietra di grano Verna, i cui risultati saranno resi noti entro dicembre.

Frattanto, abbiamo deciso di costituire un comitato scientifico e riconosceremo un grant (borsa di studio) di 10.000 euro a chi vorrà proporre e condurre uno studio scientifico, da solo o in team, che speriamo possa dimostrare con dati rilevanti i benefici derivati dal consumo di farine e prodotti Mulinum”,